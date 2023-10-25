МТС отменит плату за раздачу мобильного интернета

Мобильный оператор решил исполнить постановление ФАС и отметить дополнительную платную раздачу интернета со смартфонов на тарифах с предоплаченным трафиком.

МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на мобильного оператора.

В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика, — сказали в МТС.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств.

«Мегафон», «Билайн» и «Теле2» согласились с требованиями ФАС, но МТС отказывался отменять плату за раздачу интернета с мобильных устройств.

Если пользователи будут бесплатно раздавать безлимитный интернет со смартфонов, то компании придется повысить стоимость своих тарифов. Кроме того, большая нагрузка на сеть ухудшит качество мобильной связи.

Теперь компания согласилась с постановлением ФАС.