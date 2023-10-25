💥Что бухгалтеру предстоит сдать в ноябре 2023. Ловите табличку

План действий бухгалтера на ноябрь. Ловите полезную табличку, чтобы ничего не забыть.

Чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, воспользуйтесь нашим «Календарем бухгалтера на 2023 год» со сроками сдачи основных отчетов и уплаты налогов и взносов. Он сделан на сервисе «Google Календарь». Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях.

Основные сроки сдачи отчетов и платежей

Крайний срок Что сделать 7 ноября Лицам, применяющим АУСН, представить в налоговый орган сведения за октябрь 2023 г. И подтвердить или скорректировать информацию о доходах и расходах за октябрь 2023 г. 13 ноября Подать уведомление об исчисленном НДФЛ 15 ноября Перечислить страховые взносы на травматизм за октябрь 2023 года 17 ноября Подать заявление о внесении изменений в план финансового обеспечения предупредительных мер по травматизму на 2023 год 20 ноября Сдать декларации на игорный бизнес за октябрь 2023 года Сдать декларацию по косвенным налогам и уплатить «импортный» НДС за октябрь 2023 г. Представить декларацию по косвенным налогам и уплатить «импортный» НДС за октябрь 2023 г. 27 ноября Подать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов в ноябре 2023 года Лицам, применяющим АУСН, заплатить налог за октябрь Подать персонифицированные сведения о физлицах за октябрь Подать ЕФС-1 за октябрь Представить декларацию по налогу на прибыль за октябрь Налоговым агентам подать налоговый расчет за октябрь Подать декларацию по НДПИ за октябрь 28 ноября Уплатить 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 4 квартале 2023 г. Уплатить авансовый платеж по налогу на прибыль за октябрь Уплатить ежемесячный аванс по налогу на прибыль вновь созданным предприятиям, если выручка в октябре 2023 г. превысила 5 млн руб. Уплатить страховые взносы за октябрь Уплатить второй платеж 1/3 НДС за 3 квартал 2023 г. Уплатить НДПИ за октябрь Заплатить НДФЛ, удержанный с выплат с 23.10.2023 по 22.11.2023 30 ноября Подать заявление об отказе в проведении налогового мониторинга в 2024 году

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