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Отчетность

💥Что бухгалтеру предстоит сдать в ноябре 2023. Ловите табличку

План действий бухгалтера на ноябрь. Ловите полезную табличку, чтобы ничего не забыть.
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Чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, воспользуйтесь нашим «Календарем бухгалтера на 2023 год» со сроками сдачи основных отчетов и уплаты налогов и взносов. Он сделан на сервисе «Google Календарь». Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях.

Основные сроки сдачи отчетов и платежей

Крайний срок

Что сделать

7 ноября

Лицам, применяющим АУСН, представить в налоговый орган сведения за октябрь 2023 г. И подтвердить или скорректировать информацию о доходах и расходах за октябрь 2023 г.

13 ноября

Подать уведомление об исчисленном НДФЛ

15 ноября

Перечислить страховые взносы на травматизм за октябрь 2023 года

17 ноября

Подать заявление о внесении изменений в план финансового обеспечения предупредительных мер по травматизму на 2023 год

20 ноября

Сдать декларации на игорный бизнес за октябрь 2023 года

Сдать декларацию по косвенным налогам и уплатить «импортный» НДС за октябрь 2023 г.

Представить декларацию по косвенным налогам и уплатить «импортный» НДС за октябрь 2023 г.

27 ноября

Подать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов в ноябре 2023 года

Лицам, применяющим АУСН, заплатить налог за октябрь

Подать персонифицированные сведения о физлицах за октябрь

Подать ЕФС-1 за октябрь

Представить декларацию по налогу на прибыль за октябрь

Налоговым агентам подать налоговый расчет за октябрь

Подать декларацию по НДПИ за октябрь

28 ноября

Уплатить 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 4 квартале 2023 г.

Уплатить авансовый платеж по налогу на прибыль за октябрь

Уплатить ежемесячный аванс по налогу на прибыль вновь созданным предприятиям, если выручка в октябре 2023 г. превысила 5 млн руб.

Уплатить страховые взносы за октябрь

Уплатить второй платеж 1/3 НДС за 3 квартал 2023 г.

Уплатить НДПИ за октябрь

Заплатить НДФЛ, удержанный с выплат с 23.10.2023 по 22.11.2023

30 ноября

Подать заявление об отказе в проведении налогового мониторинга в 2024 году

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