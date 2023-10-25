💥Что бухгалтеру предстоит сдать в ноябре 2023. Ловите табличку

Чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, воспользуйтесь нашим «Календарем бухгалтера на 2023 год» со сроками сдачи основных отчетов и уплаты налогов и взносов. Он сделан на сервисе «Google Календарь». Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях.
Основные сроки сдачи отчетов и платежей
Крайний срок
Что сделать
7 ноября
Лицам, применяющим АУСН, представить в налоговый орган сведения за октябрь 2023 г. И подтвердить или скорректировать информацию о доходах и расходах за октябрь 2023 г.
13 ноября
Подать уведомление об исчисленном НДФЛ
15 ноября
Перечислить страховые взносы на травматизм за октябрь 2023 года
17 ноября
Подать заявление о внесении изменений в план финансового обеспечения предупредительных мер по травматизму на 2023 год
20 ноября
Сдать декларации на игорный бизнес за октябрь 2023 года
Сдать декларацию по косвенным налогам и уплатить «импортный» НДС за октябрь 2023 г.
Представить декларацию по косвенным налогам и уплатить «импортный» НДС за октябрь 2023 г.
27 ноября
Подать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов в ноябре 2023 года
Лицам, применяющим АУСН, заплатить налог за октябрь
Подать персонифицированные сведения о физлицах за октябрь
Подать ЕФС-1 за октябрь
Представить декларацию по налогу на прибыль за октябрь
Налоговым агентам подать налоговый расчет за октябрь
Подать декларацию по НДПИ за октябрь
28 ноября
Уплатить 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 4 квартале 2023 г.
Уплатить авансовый платеж по налогу на прибыль за октябрь
Уплатить ежемесячный аванс по налогу на прибыль вновь созданным предприятиям, если выручка в октябре 2023 г. превысила 5 млн руб.
Уплатить страховые взносы за октябрь
Уплатить второй платеж 1/3 НДС за 3 квартал 2023 г.
Уплатить НДПИ за октябрь
Заплатить НДФЛ, удержанный с выплат с 23.10.2023 по 22.11.2023
30 ноября
Подать заявление об отказе в проведении налогового мониторинга в 2024 году
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