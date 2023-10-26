Клиенты «Сбера» стали в 40 раз чаще оплачивать покупки по биометрии

За пять месяцев покупатели совершили больше полумиллиона платежей с использованием биометрии. Для оплаты улыбкой нужно подключить распознавание лиц в приложении «Сбербанк Онлайн» и посмотреть в камеру платежного терминала.

С июня 2023 года «Сбер» запустил полномасштабный сервис «оплаты улыбкой», клиенты оплатили по биометрии больше 500 тыс. покупок. Об этом сказано на сайте банка.

К ноябрю количество оплат покупок по биометрии достигло 250 тыс. в месяц.

Сегодня уже 36 млн наших клиентов могут прикоснуться к технологиям будущего и оплатить покупки одной лишь улыбкой, — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Больше 75% всех оплат «улыбкой» приходится на 13 экономически активных регионов. Лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Чаще всего по биометрии оплачивают покупки в супермаркетах. Самым крупным приобретением стало ювелирное изделие стоимостью свыше 200 тыс. рублей.

Сейчас «оплату улыбкой» принимают 150 тыс. платежных терминалов.

Чтобы пользоваться сервисом нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» подключить распознавание по лицу, выбрать платежную карту и установить код безопасности.