Клиенты «Сбера» стали в 40 раз чаще оплачивать покупки по биометрии

С июня 2023 года «Сбер» запустил полномасштабный сервис «оплаты улыбкой», клиенты оплатили по биометрии больше 500 тыс. покупок. Об этом сказано на сайте банка.
К ноябрю количество оплат покупок по биометрии достигло 250 тыс. в месяц.
Сегодня уже 36 млн наших клиентов могут прикоснуться к технологиям будущего и оплатить покупки одной лишь улыбкой, — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
Больше 75% всех оплат «улыбкой» приходится на 13 экономически активных регионов. Лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Чаще всего по биометрии оплачивают покупки в супермаркетах. Самым крупным приобретением стало ювелирное изделие стоимостью свыше 200 тыс. рублей.
Сейчас «оплату улыбкой» принимают 150 тыс. платежных терминалов.
Чтобы пользоваться сервисом нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» подключить распознавание по лицу, выбрать платежную карту и установить код безопасности.
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
не а))) не верю я биометрии
Владислав Савушкин
От улыбки хмурый день светлей.
От улыбки деньги спишутся быстрей.
Поделись улыбкою своей,
И кэшбека ты получишь пять рублей😁
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Владлен Лисовский, литературный псевдоним🤓