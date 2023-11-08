Мосбиржа не будет размещать ценные бумаги санкционных компаний

Торговая площадка решила отказаться от санкционных рисков, поэтому эмитенты из SDN-листа будут проводить новые выпуски ценных бумаг на других биржах.

Московская биржа приняла решение больше не размещать новые ценные бумаги компаний, которые оказалась под санкциями США и попали в SDN-лист. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

Сейчас есть несколько бирж, которые задумываются о таком вопросе, и я надеюсь, что одна из них, которая не завязана на внешние операции, согласится включить это в свою стратегию — не потому, что мы их попросили, а потому, что это выгодно для этой биржи, — сказал Сергей Швецов.

Также он добавил, что компании из SDN-листа остаются привлекательными для инвесторов.