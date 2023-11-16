Bloomberg: ЕС хочет запретить импорт российских алмазов и экспорт станков

Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих. А также намерен ввести запрет на российские алмазы с 1 января.

Проект нового пакета санкций содержит также меры, которые, по мнению Брюсселя, позволят более эффективно соблюдать потолок цен на российскую нефть, пишет «ТАСС» ссылаясь на агентство Bloomberg.

В очередной пакет антироссийских санкций войдет запрет на алмазы из РФ с 1 января 2024 года. Евросоюз также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах. Кроме этого, рассматривается возможность введения ограничений на такие товары, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.

Страны-члены ЕС планируют на этой неделе обсудить эти предложения, которые еще могут измениться.