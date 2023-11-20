Wildberries пришлось изменить 20 правил после проверки прокуратуры

После проверки Прокуратурой Wildberries сделал правила работы с покупателями более лояльными. Маркетплейс изменил 20 внутренних правил:
теперь покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции определён момент отказа от неё;
срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем;
можно отказаться от любой приобретённой продукции, в том числе технически сложных устройств;
сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара;
в скором времени можно будет отменить заказ через личный кабинет Wildberries.
Маркетплейс сможет требовать компенсацию по возврату товара надлежащего качества лишь: если это делает покупатель с низкой долей выкупа, если товар пришел издалека, и компания потратила приличную сумму на его транспортировку. При этом вас в момент оформления заказа обязаны проинформировать о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом.
Селлерам на маркетплейсах нужна не только защита со стороны проверяющих, но и помощь бухгалтера.
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