Маркетплейсы

Wildberries пришлось изменить 20 правил после проверки прокуратуры

Компания Wildberries изменила около двадцати положений, регламентирующих отношения маркетплейса с продавцами и покупателями. Одно из них — покупатель больше не обязан проверять качество товара в момент покупки.
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После проверки Прокуратурой Wildberries сделал правила работы с покупателями более лояльными. Маркетплейс изменил 20 внутренних правил:

  • теперь покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции определён момент отказа от неё;

  • срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем;

  • можно отказаться от любой приобретённой продукции, в том числе технически сложных устройств;

  • сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара;

  • в скором времени можно будет отменить заказ через личный кабинет Wildberries.

Маркетплейс сможет требовать компенсацию по возврату товара надлежащего качества лишь: если это делает покупатель с низкой долей выкупа, если товар пришел издалека, и компания потратила приличную сумму на его транспортировку. При этом вас в момент оформления заказа обязаны проинформировать о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом.

Селлерам на маркетплейсах нужна не только защита со стороны проверяющих, но и помощь бухгалтера.

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