Власти надеются спасти ситуацию с ценами на яйца импортом из Турции

Рост цен на куриные яйца в России с начала года по 11 декабря составил 46,2%, следует из данных Росстата. За минувшую неделю рост ускорился и составил 4,55% против 4,23% неделей ранее.
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«Цены на яйца куриные в 49 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2–5,0%, в 33 субъектах — на 5,1–13,5%. В Забайкальском крае и Еврейской автономной области цены не изменились»,

сообщает статистическое ведомство.

Ситуация в регионах. Десяток яиц в супермаркетах Краснодара сейчас стоит 130-145 рублей, в Туле — 165-200 рублей, в Тюмени и Твери — около 120 рублей, сообщает «Рен-ТВ». В некоторых регионах, например, на Урале, в Москве, в аннексированном Крыму и в Сибири яйца продают поштучно. В Екатеринбурге цена за десяток составляет 100-130 рублей, в одном из магазинов города яйца за 80 рублей быстро разобрали с полок, пишет местный портал E1. Полки пустеют в Новосибирске, Ульяновске и Саратове.

Помощь из Турции. Минсельхоз ожидает, что цены может стабилизировать импорт. Россельхознадзор разрешил импорт куриных яиц из Турции, а правительство обнулило 15-процентную пошлину на импорт этого продукта с 1 января. Минсельхоз ждет ввоза 1,2 млрд яиц из Турции, Азербайджана и других стран. За 10 месяцев этого года в России всего произвели почти 32 млрд куриных яиц. Сейчас три компании из Турции начали поставки в РФ, всего такая возможность открыта для 21 производства, пишет РИА Новости. При этом розничные цены на яйца в Турции и Азербайджане (10-12 рублей / шт.) не сильно отличаются от российских.

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    Власти надеются спасти ситуацию с ценами на яйца импортом из Турции

    Рост цен на куриные яйца в России с начала года по 11 декабря составил 46,2%, следует из данных Росстата. За минувшую неделю рост ускорился и составил 4,55% против 4,23% неделей ранее.

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