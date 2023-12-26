160 000 рублей процентов по вкладам не будут облагаться НДФЛ в 2023 году

При расчете НДФЛ с процентов есть необлагаемая сумма: 1 миллион рублей х ставку ЦБ, максимальную в течение года.
С этой недели ставку подняли до 16%.
1 000 000 х 16% = 160 000 рублей.
Таким образом, в 2023 году необлагаемыми будут проценты по вкладам в сумме 160 тыс. рублей.
В 2023 году ставку уже не повысят, так как следующее заседание ЦБ по ставке намечено на 16 февраля 2024 года. То есть, необлагаемая сумма процентов по вкладам в 2023 году уже не изменится.
Комментарии1
А везде пишут что 150000 руб. , т.к. берется максимальная ставка на 1 число месяца, а 16% приходится не на первое число месяца .