НДФЛ

160 000 рублей процентов по вкладам не будут облагаться НДФЛ в 2023 году

Сумма НДФЛ с процентов по вкладам, зависит от ставки ЦБ. Чем она выше, тем меньше будет НДФЛ.

При расчете НДФЛ с процентов есть необлагаемая сумма: 1 миллион рублей х ставку ЦБ, максимальную в течение года.

С этой недели ставку подняли до 16%.

1 000 000 х 16% = 160 000 рублей.

Таким образом, в 2023 году необлагаемыми будут проценты по вкладам в сумме 160 тыс. рублей.

В 2023 году ставку уже не повысят, так как следующее заседание ЦБ по ставке намечено на 16 февраля 2024 года. То есть, необлагаемая сумма процентов по вкладам в 2023 году уже не изменится.

Комментарии

1
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 11 мин

    А везде пишут что 150000 руб. , т.к. берется максимальная ставка на 1 число месяца, а 16% приходится не на первое число месяца . 

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