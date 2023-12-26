С 2024 года при расчете НДФЛ надо будет суммировать зарплату и дивиденды

Напомним, по НДФЛ есть 11 налоговых баз. Их перечень – здесь.
В 2023 году бухгалтеры по-прежнему облагают отдельно зарплату и прочие выплаты, отдельно – дивиденды.
С 2024 года переходный период заканчивается и надо будет считать предел дохода в общем.
Поясним, доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 15%. Но налоговые агенты для этих видов дохода высчитывают отдельный 5-миллионный лимит. Это правило по отдельному учету сначала было введено на 2021 – 2022 годы, затем его продлили на 2023 год.
Кстати, Минфин планировал сделать эту норму постоянной (чтобы налоговые базу для НДФЛ для зарплаты и дивидендов считали отдельно).
Но в итоге на 2024 год продления нет.
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