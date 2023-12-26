С 2024 года при расчете НДФЛ надо будет суммировать зарплату и дивиденды

Правило, по которому налоговые резиденты считали НДФЛ 15% в разрезе налоговых баз, на 2024 год не продлили.

Напомним, по НДФЛ есть 11 налоговых баз. Их перечень – здесь.

В 2023 году бухгалтеры по-прежнему облагают отдельно зарплату и прочие выплаты, отдельно – дивиденды.

С 2024 года переходный период заканчивается и надо будет считать предел дохода в общем.

Поясним, доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 15%. Но налоговые агенты для этих видов дохода высчитывают отдельный 5-миллионный лимит. Это правило по отдельному учету сначала было введено на 2021 – 2022 годы, затем его продлили на 2023 год.

Кстати, Минфин планировал сделать эту норму постоянной (чтобы налоговые базу для НДФЛ для зарплаты и дивидендов считали отдельно).

Но в итоге на 2024 год продления нет.