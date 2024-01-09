С 2024 года налоговые агенты должны суммировать все налоговые базы для расчета НДФЛ 15%

Теперь бухгалтерам не надо отдельно высчитывать 5-миллионный предел для зарплаты и дивидендов директору-учредителю. Доход надо учитывать в общей сумме.

В 2023 году налоговые агенты облагали отдельно зарплату и прочие выплаты, отдельно – дивиденды.

Но с 2024 года переходный период заканчивается и расчет будет идти по обычным правилам – по совокупному доходу по всем налоговым базам.

По НДФЛ есть 11 налоговых баз. Их перечень – здесь.

Таким образом, ФНС будет досчитывать людям НДФЛ по ставке 15% только в том случае, если выплаты были от разных налоговых агентов. Если доход шел от одного налогового агента, то он уже сам должен все удержать и людям не придется потом доплачивать.

Кстати, нередко для директоров такие доплаты становились неприятным сюрпризом. Ведь они думали, что бухгалтер с них уже все удержал.

НДФЛ 15% за 2023 год, который доначислят налоговики, надо будет уплатить до 01.12.2024 по налоговому уведомлению.