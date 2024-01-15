Коды по НДФЛ для уведомления ЕНП в 2024 году, которые пригодятся бухгалтеру

В 2024 году установлены новые сроки по НДФЛ:

за период с 23.12 по 31.12 – до последнего рабочего дня года уведомление и уплата.

за период с 23 по последнее число месяца – до 3 числа уведомление, до 5 числа уплата;

за период с 1 по 22 число – до 25 числа уведомление, до 28 числа уплата;

Перечень кодов для отчетов на весь 2024 год:

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