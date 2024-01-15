Коды по НДФЛ для уведомления ЕНП в 2024 году, которые пригодятся бухгалтеру

В 2024 году установлены новые сроки по НДФЛ:
за период с 1 по 22 число – до 25 числа уведомление, до 28 числа уплата;
за период с 23 по последнее число месяца – до 3 числа уведомление, до 5 числа уплата;
за период с 23.12 по 31.12 – до последнего рабочего дня года уведомление и уплата.
Перечень кодов для отчетов на весь 2024 год:
С 1 по 22 января — 21/01;
С 23 января по 22 февраля — 21/02;
С 23 февраля по 22 марта — 21/03;
С 22 марта по 22 апреля — 31/01;
С 23 апреля по 22 мая — 31/02;
С 23 мая по 22 июня — 31/03;
С 23 июня по 22 июля — 33/01;
С 23 июля по 22 августа — 33/02;
С 23 августа по 22 сентября — 33/03;
С 23 сентября по 22 октября — 34/01;
С 23 октября по 22 ноября — 34/02;
С 23 ноября по 22 декабря — 34/03;
С 23 декабря по 31 декабря — 34/04.
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Комментарии1
Что с мартом-то случилось? почему до 22.03 и с 22.03
Куда второй период по НДФЛ делся? Это же коды за 2023 год в статье?
В I квартале 2024 года ФНС рекомендует в уведомлениях об исчисленных суммах НДФЛ указывать следующие коды отчетного периода:
21/01 – в уведомлении, которое необходимо представить в срок не позднее 25 января 2024 года;
21/11 – в уведомлении, которое необходимо представить в срок не позднее 3 февраля 2024 года;
21/02 – в уведомлении, которое необходимо представить в срок не позднее 25 февраля 2024 года;
21/12 – в уведомлении, которое необходимо представить в срок не позднее 3 марта 2024 года;
21/03 – в уведомлении, которое необходимо представить в срок не позднее 25 марта 2024 года;
21/13 – в уведомлении, которое необходимо представить в срок не позднее 3 апреля 2024 года.