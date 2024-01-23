К началу 2023 года количество специалистов в области аудита снизилось до 16,4 тысяч человек. Чтобы избежать дефицита кадров предлагают упростить доступ к квалификационному экзамену.

С 2020 года число аудиторов сократилось на 13% и к началу 2023 года составило 16,4 тыс. человек. Об этом сказано в исследовании Единой аттестационной комиссии (ЕАК). Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Специалисты в области аудита, которые сдали экзамены на получение единого аттестата, исчезали из реестра с меньшей скоростью. За три года их число снизилось на 8,5%, до 4,3 тыс. человек.

С 2020 по 2023 годы квалификационный экзамен из трех этапов сдали 89 человек.

Процент сдачи первого этапа экзамена составляет в среднем 57%, а компьютерного тестирования из экзамена старой модели – не более 32%. Процент сдачи второго этапа экзамена – в среднем 38%, третьего этапа экзамена – 62%, а письменной работы из экзамена старой модели – около 30%, — говорится в исследовании.

Такие результаты в Единой аттестационной комиссии связывают с низкой мотивацией претендентов, при которой конечная цель – получение аттестата аудитора – не компенсирует затраты времени, сил и финансов на прохождение экзамена.

Представители ЕАК считают, что нужно упростить доступ к участию в квалификационном экзамене и допустить до тестирования студентов экономических специальностей, которые еще не завершили обучение в вузе. Это позволит привлечь молодые кадры и повысить качество аудиторских услуг.

Сейчас по закону об аудиторской деятельности экзамен могут пройти претенденты с высшим образованием.