Большинство банков нарушают закон и не указывают полную стоимость кредита

Семь из 13 крупнейших банков не пишут на своих сайтах полную стоимость кредита (ПСК) рядом со ставкой. Об этом узнали «Известия».
С 21 января 2024 года кредитные организации обязаны указывать ПСК при каждом упоминании информации о ставке. Однако банки по-прежнему рассчитывают среднемесячный платеж только исходя из привлекательных процентов и умалчиваю о дополнительных расходах, которые могут отпугнуть заемщиков.
Когда пользователь видит ПСК от 12 до 50%, его пугает верхняя граница, поэтому он может передумать брать кредит, даже не начав оформлять заявку, — сказала директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.
В кредитном калькуляторе Сбербанка можно рассчитать ежемесячный платеж на основе суммы, срока и ставки. Также ПСК не указывают на сайте Альфа-банка, ВТБ, Росбанка, ПСБ, Россельхозбанка и МКБ.
Газпромбанк, Совкомбанк, «Открытие» и Райффайзенбанк убрали из своих калькуляторов информацию о ставке, оставив в них лишь данные о сроке и сумме займа. Подробная информация о ПСК вынесена в отдельную вкладку.
Центробанк требует, чтобы банки указывали ПСК в кредитных калькуляторах, в баннерах и всплывающих окнах. Информация о полной стоимости кредита должна быть вместе с данными о ставке. Ее нужно набирать одинаковым по размеру шрифтом.
В полную стоимость кредита входят: процентная ставка, цена за страховку и дополнительные услуги, другие платежи, если они предусмотрены договором.
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