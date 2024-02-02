Большинство банков нарушают закон и не указывают полную стоимость кредита

ПСК должна быть указана в кредитных калькуляторах, в баннерах и всплывающих окнах вместе с информацией о ставке. Чтобы не отпугнуть заемщиков, банки не пишут полную стоимость кредита.

Семь из 13 крупнейших банков не пишут на своих сайтах полную стоимость кредита (ПСК) рядом со ставкой. Об этом узнали «Известия».

С 21 января 2024 года кредитные организации обязаны указывать ПСК при каждом упоминании информации о ставке. Однако банки по-прежнему рассчитывают среднемесячный платеж только исходя из привлекательных процентов и умалчиваю о дополнительных расходах, которые могут отпугнуть заемщиков.

Когда пользователь видит ПСК от 12 до 50%, его пугает верхняя граница, поэтому он может передумать брать кредит, даже не начав оформлять заявку, — сказала директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В кредитном калькуляторе Сбербанка можно рассчитать ежемесячный платеж на основе суммы, срока и ставки. Также ПСК не указывают на сайте Альфа-банка, ВТБ, Росбанка, ПСБ, Россельхозбанка и МКБ.

Газпромбанк, Совкомбанк, «Открытие» и Райффайзенбанк убрали из своих калькуляторов информацию о ставке, оставив в них лишь данные о сроке и сумме займа. Подробная информация о ПСК вынесена в отдельную вкладку.

Центробанк требует, чтобы банки указывали ПСК в кредитных калькуляторах, в баннерах и всплывающих окнах. Информация о полной стоимости кредита должна быть вместе с данными о ставке. Ее нужно набирать одинаковым по размеру шрифтом.

В полную стоимость кредита входят: процентная ставка, цена за страховку и дополнительные услуги, другие платежи, если они предусмотрены договором.