Ставка НДФЛ с процентов по вкладам зависит от общего дохода вкладчика

Если за год вы заработаете более 5 млн рублей, то проценты по вашим вкладам будут облагаться налогом по ставке 15%. Если общий доход – менее 5 млн рублей, то и ставка по процентам будет – 13%.

Напомним, в 2024 году клиентам банков впервые придется заплатить НДФЛ с тех денег, которые они заработали на вкладах в 2023 году.

ФНС уже получила от банков всю информацию о доходе каждого вкладчика по всем его депозитам.

Про НДФЛ со вкладов мы рассказывали тут.

Есть необлагаемая сумма процентов. В 2023 году она была 150 000 руб. (1 млн х 15%).

Например, за 2023 год вы получили проценты по вкладам в сумме 170 тыс. рублей. Облагаться будет сумма в 20 тыс. рублей (170 тыс. – 150 тыс.).

Ставка НДФЛ зависит от суммы всех доходов за год – в том числе, зарплаты, сдачи квартиры в аренду, прибыли от инвестиций и процентов по вкладам, поясняют налоговики.

При общем доходе в пределах 5 млн руб. налог будет по ставке 13%. С суммы дохода, которая превысит 5 млн руб. – 15%.

ФНС все посчитает и пришлет налоговое уведомление. Срок уплаты налога – до 1 декабря 2024 года.