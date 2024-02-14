Первый ОФД запустил для малого бизнеса комплексное решение «Росритейл»

Начинающим ритейлерам предложат все POS-сервисы, которые нужны предпринимателям для соответствия требованиям закона о фискализации и маркировке. Решение позволит избежать штрафов и риска приостановки деятельности, а также контролировать бизнес.

Первый ОФД трансформируется в мультипродуктовую компанию и выводит на рынок комплексное решение «Росритейл» для малого бизнеса.

Важные бизнес-задачи ритейлеров связаны с ростом прибыли, работой с клиентами, поставщиками и персоналом, а также с оптимизацией товарной матрицы. Сконцентрироваться на достижении главных целей и не беспокоиться о маркировке и кассовой дисциплине позволит комплексный сервис от Первого ОФД.

Начинающие ритейлеры получат:

зарегистрированную смарт-кассу с установленным фискальным накопителем, который подключен к эквайрингу и ОФД;

электронную КУДИР;

товароучетную систему;

ЭДО с маркировкой;

онлайн-бухгалтерию;

электронную цифровую подпись.

Комплексный продукт позволяет подключить необходимые сервисы ритейлеров для офлайн и онлайн торговли, а также эффективно управлять ими из единого личного кабинета. Решение уменьшит операционно-учетную нагрузку на бизнес и сэкономит ресурсы для развития предприятия.

При создании комплексного продукта для ритейла мы руководствовались намерением сделать решение, которое экономило бы время и деньги предпринимателей, снять с них рутинные задачи и дать возможность сконцентрироваться на развитии бизнеса, — сказала генеральный директор Первого ОФД Ирина Есипенко.

В личном кабинете от Первого ОФД можно получить бесплатную аналитику продаж на основе данных из чеков. Там же налажена передача фискальных данных в ФНС в онлайн-режиме и отправка информации о перемещении маркированных товаров в систему «Честный ЗНАК».