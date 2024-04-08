После создания единой платформы в социальной сфере обновили ряд регламентов

Внесены изменения в приказы Минтруда и признаны утратившими силу некоторые его приказы и их отдельные положения по причине создания государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

В России создается Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. Она будет работать на базе действующих информационных систем и ресурсов, включая ЕГИССО.

Приказ Минтруда от 22.02.2024 № 73н обновил ряд его актов, в том числе:

порядок предоставления ежемесячной выплаты отдельным категориям граждан;

правила выплаты госслужащим пенсии за выслугу лет;

порядок назначения и выплаты пособий гражданам с детьми;

правила деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ);

процедуру назначения федеральной социальной доплаты к пенсии.

Признаны утратившими силу приказы о размещение сведений в федеральном реестре инвалидов.