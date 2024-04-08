После создания единой платформы в социальной сфере обновили ряд регламентов

В России создается Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. Она будет работать на базе действующих информационных систем и ресурсов, включая ЕГИССО.
Приказ Минтруда от 22.02.2024 № 73н обновил ряд его актов, в том числе:
порядок предоставления ежемесячной выплаты отдельным категориям граждан;
правила выплаты госслужащим пенсии за выслугу лет;
порядок назначения и выплаты пособий гражданам с детьми;
правила деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ);
процедуру назначения федеральной социальной доплаты к пенсии.
Признаны утратившими силу приказы о размещение сведений в федеральном реестре инвалидов.
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