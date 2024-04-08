Обзоры для бухгалтера

👀 ФНС не принимает правильные уведомления и находит плохих контрагентов в декларации по налогу на прибыль. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.
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🔥🔥🔥 УФНС: налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год

Неожиданно! Налоговики на местах считают, что прошлогодняя индульгенция от ФНС по уменьшению налога на взносы ИП 1% действует и в этом году.

🌾 За пшеницу, которая идет не на муку, а на посев, надо платить повышенный НДС

Для семян подсолнуха и кукурузы недавно разрешили ставку НДС 10%. Но теперь возник вопрос по пшенице и ячменю. В перечне под 10% они есть. Но Минфин не разрешает платить 10%.

📜 Бухотчетность за 2024 год надо будет составлять по старым формам. Но это не точно

Из-за внедрения нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» с 1 января 2025 года отменяют приказ Минфина с действующими сейчас формами бухотчености. Но сдавать отчетность за 2024 года надо в 2025 году, когда формы уже отменят.

Сколько отчетов сдают бухгалтеры, рассказываем в БухТубе.

🔭 ФНС ищет подозрительных контрагентов в декларации по налогу на прибыль

Налоговики присылают список сомнительных контрагентов и просят провести анализ правильности формирования расходов в декларации по налогу на прибыль и представить пояснения или сдать уточненку.

🔣 Утвердили контрольные соотношения для всех деклараций, и ошибки не проведут на ЕНС

Данные из декларации сразу не отразятся на ЕНС, если идет несоответствие контрольным соотношениям. Эти КС должна утверждать ФНС, что она и сделала.

😮 ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом периода 31/01 можно сдавать с 1 апреля. Но его не принимают

Сдавать уведомления можно не ранее начала периода, за который они сдаются. Бухгалтеры так и делают, но налоговики такое уведомление не принимают. Описание ошибки по уведомлению 31/01 такое, будто сдано уведомление 31/02.

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Константин Чупырь
Налоговые требования

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?

О них уже было написано много публикаций, постов, статей и заметок, но тема все еще остра, и актуальна, и широка, поэтому давайте напомним или вспомним, как отвечать адекватно и когда можно, отвечая, не отвечать.

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоговые штрафы

В Налоговом кодексе появилось 2 новых штрафа

Изменения в НК в части налоговой ответственности затрагивают налоговых агентов по налогу на прибыль и социальные вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке.

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Glabix
Менеджмент

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны

Привет! Мы делаем систему для управления проектами и командами на каждый день, будем делиться своим опытом и практиками.

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны
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Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бизнес-психология

Как защитить личные границы на работе

На часах 11 вечера, а вы в очередной раз не успели вернуться домой с офиса вовремя. Начальник попросил «по-дружески» доделать задачи вашего коллеги, который сегодня отпросился пораньше. Подобные ситуации повторяются из раза в раз, вы не можете отказать никому, но и вопрос о финансовой компенсации вы не открываете.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
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План счетов

План счетов бухгалтерского учета на 2024 год

Все российские организации обязаны использовать План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы и таблицу с планом счетов найдёте внутри.

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УСН

Порядок уплаты ЕНП при УСН

С 2023 года перечислять в бюджет налог и авансовые платежи при УСН необходимо с помощью единого налогового платежа. Как уплачивать налоговые платежи в составе ЕНП и как отразить их в учете — читайте в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Зарплата

Настройка счета отражения расходов на зарплату сотрудника в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Раскрываем секреты 1С:Бухгалтерии предприятия! Очень часто нам задают вопрос: «Почему не удается изменить счет затрат по зарплате? Например, мы раньше учитывали расходы по зарплате сотрудника на 26 счете, а теперь хотим на 20 счете их собирать, изменили способ отражения зарплаты в карточке сотрудника на 20 счет, а программа все равно подставляет 26 счет в начислении зарплаты». В этом лайфхаке расскажем, чем руководствуется 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 при выборе способа отражения зарплаты сотрудника.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Обзоры для бухгалтера

👀 ФНС не принимает правильные уведомления и находит плохих контрагентов в декларации по налогу на прибыль. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

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Налоговый мониторинг

Обновлены документы налогового мониторинга

С 19 апреля 2024 года ФНС утвердила новые формы и форматы документов при составлении мотивированного мнения налогового органа, а также мотивированного мнения и требования к его составлению.

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Фиксированные взносы ИП

🔥🔥🔥 УФНС: налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год. Эксперт: местные налоговые не правы

Налоговики на местах считают, что прошлогодняя индульгенция от ФНС по уменьшению налога на взносы ИП 1% действует и в этом году.

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«Мои самозанятые»
Трудовые отношения

Как крупным торговым сетям находить сотни внештатных исполнителей с опытом в ритейле

Привлечение внештатного персонала для задач ритейла — очевидная тенденция последних лет. Такое решение позволяет крупным торговым сетям находить сотни исполнителей в периоды высокого спроса или на время поиска штатных единиц. Однако, несмотря на явный тренд, бизнес все еще остро сталкивается с проблемой персонала без опыта — теми, кто впервые откликается на подработки в ритейле. Это несет определенные риски и требует время на подготовку и обучение исполнителей. 

Как крупным торговым сетям находить сотни внештатных исполнителей с опытом в ритейле
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Клерк
Финансовый анализ

Как составить финансовый дашборд для руководителя за пять шагов

Одно дело отправлять собственнику сложные текстовые отчеты и запутанные таблицы и совсем другое — показывать результаты анализа в виде графиков и диаграмм. Если вы хотите подняться по карьерной лестнице и занять должность финансового директора, то навык по работе с большими данными и созданию дашбордов будет вам точно необходим.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

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Астрал
Регистрация ООО

Может ли ООО стать учредителем нового ООО

В статье мы разберём, каким образом ООО создаёт новое ООО, и кто может стать учредителем в этом случае, как проходит регистрация новой компании и чем отличаются дочернее и зависимое общества.

Может ли ООО стать учредителем нового ООО
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НДС

Больше товаров стало облагаться НДС по ставке 10%

Правительство внесло изменения в перечни кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов.

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Оптимизация налогообложения

Единичный случай прощения займа сотруднику не приведет к доначислению страховых взносов

ФНС пристально следит за схемами минимизации налоговых отчислений в бюджет. Многие компании, пытаясь снизить налоговую нагрузку, часто используют способы оптимизации зарплатных налогов.

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НДПИ

В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании сегодня одобрил поправку в Налоговый кодекс, по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 года вводится дополнительный коэффициент к НДПИ при добыче золота.

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НДС

Начали действовать новые налоговые правила при перепродаже авто и мотоциклов

В Налоговом кодексе установили особый порядок расчета базы по НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наталия Лукина
Индивидуальный предприниматель

💥Личный кабинет налогоплательщика ИП. Самый-самый полезный выпуск БухСтрима для ИП

Решили сделать обзор по нашему Ютуб-каналу — БухСтриму. Самый востребованный на данный момент ролик у предпринимателей про личный кабинет ИП. Ваш экскурсовод — прекрасная Елена Ярушкина, рассказывает, как бухгалтерам и предпринимателям в нем работать.

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Самозанятые

🔨 Хотят запретить заемный труд и дать трудовые права самозанятым. Эксперт: нужны не запретительные меры, а наоборот еще варианты занятости

Приоритетное развитие самозанятости и платформенной занятости не соответствует интересам страны, подрывает такие базовые общественные ценности как труд, коллективизм и солидарность.

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