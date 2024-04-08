👀 ФНС не принимает правильные уведомления и находит плохих контрагентов в декларации по налогу на прибыль. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

🔥🔥🔥 УФНС: налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год

Неожиданно! Налоговики на местах считают, что прошлогодняя индульгенция от ФНС по уменьшению налога на взносы ИП 1% действует и в этом году.

🌾 За пшеницу, которая идет не на муку, а на посев, надо платить повышенный НДС

Для семян подсолнуха и кукурузы недавно разрешили ставку НДС 10%. Но теперь возник вопрос по пшенице и ячменю. В перечне под 10% они есть. Но Минфин не разрешает платить 10%.

📜 Бухотчетность за 2024 год надо будет составлять по старым формам. Но это не точно

Из-за внедрения нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» с 1 января 2025 года отменяют приказ Минфина с действующими сейчас формами бухотчености. Но сдавать отчетность за 2024 года надо в 2025 году, когда формы уже отменят.

Сколько отчетов сдают бухгалтеры, рассказываем в БухТубе.

🔭 ФНС ищет подозрительных контрагентов в декларации по налогу на прибыль

Налоговики присылают список сомнительных контрагентов и просят провести анализ правильности формирования расходов в декларации по налогу на прибыль и представить пояснения или сдать уточненку.

🔣 Утвердили контрольные соотношения для всех деклараций, и ошибки не проведут на ЕНС

Данные из декларации сразу не отразятся на ЕНС, если идет несоответствие контрольным соотношениям. Эти КС должна утверждать ФНС, что она и сделала.

😮 ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом периода 31/01 можно сдавать с 1 апреля. Но его не принимают

Сдавать уведомления можно не ранее начала периода, за который они сдаются. Бухгалтеры так и делают, но налоговики такое уведомление не принимают. Описание ошибки по уведомлению 31/01 такое, будто сдано уведомление 31/02.