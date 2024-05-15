ИП-военные пенсионеры из новых регионов могут платить только часть фиксированных взносов

ИП-бывшие военные, пожарные, полицейские могут не платить фиксированные взносы на ОМС. Это касается и предпринимателей из новых регионов.

Разъяснение дает ФНС в письме от 17.04.2024 № БС-4-11/4518@.

ИП-военные пенсионеры платят фиксированные взносы в размере 19,8922% от совокупного размера. Чтобы освободиться от взносов на ОПС, надо подать заявление КНД 1150118. Какие еще для этого нужны документы, мы рассказывали здесь.

Эта льгота касается лиц, которые получают пенсию по закону от 12.02.1993 № 4468-I.

Для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей установлены особенности реализации права на пенсионное обеспечение в соответствии с законом 4468- I.

Если ИП из нового региона попадает под эти критерии и получает военную пенсию по закону 4468- I, он может освободиться от фиксированных взносов на ОМС.

Смотрите размер фиксированных взносов в 2024 году в нашей таблице.