ИП-военные пенсионеры из новых регионов могут платить только часть фиксированных взносов

Разъяснение дает ФНС в письме от 17.04.2024 № БС-4-11/4518@.
ИП-военные пенсионеры платят фиксированные взносы в размере 19,8922% от совокупного размера. Чтобы освободиться от взносов на ОПС, надо подать заявление КНД 1150118. Какие еще для этого нужны документы, мы рассказывали здесь.
Эта льгота касается лиц, которые получают пенсию по закону от 12.02.1993 № 4468-I.
Для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей установлены особенности реализации права на пенсионное обеспечение в соответствии с законом 4468- I.
Если ИП из нового региона попадает под эти критерии и получает военную пенсию по закону 4468- I, он может освободиться от фиксированных взносов на ОМС.
Смотрите размер фиксированных взносов в 2024 году в нашей таблице.
Взносы ИП
ИП
ИП-военные пенсионеры
РФ, кроме новых регионов
Новые регионы
РФ, кроме новых регионов
Новые регионы
Взнос в совокупном фиксированном размере
49 500
25 200
9 486,64
5 012,83
Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей
1% с дохода свыше 300 000, но не более 277 571
–
–
–
Итого максимальный взнос
49 500 + 277 571 =
327 071
25 200
9 486,64
5 012,83
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