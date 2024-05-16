Специальные межведомственные комиссии будут пресекать задержку зарплат

Для борьбы с задержкой выплаты заработной платы предпримут новые меры. Они будут прописаны в ТК.

Законопроект с поправками в ТК внесен в Госдуму. О нем мы писали тут.

Для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате предусмотрят такие меры:

профилактические — по выявлению просрочки и устранению причин;

привлечение к ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты;

содействие реализации мероприятий по погашению просрочки по зарплате;

разъяснительная работа.

В регионах планируют создать межведомственные комиссии по противодействию формирования просроченной задолженности по зарплате.

Напомним, недавно вышло постановление о межведомственных комиссиях по противодействию нелегальной занятости. Теперь хотят создать новые комиссию по просроченной зарплате.

Среди авторов проекта – председатель ГД Вячеслав Володин, председатель СФ Валентина Матвиенко.

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