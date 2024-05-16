Специальные межведомственные комиссии будут пресекать задержку зарплат

Законопроект с поправками в ТК внесен в Госдуму. О нем мы писали тут.
Для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате предусмотрят такие меры:
профилактические — по выявлению просрочки и устранению причин;
привлечение к ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты;
содействие реализации мероприятий по погашению просрочки по зарплате;
разъяснительная работа.
В регионах планируют создать межведомственные комиссии по противодействию формирования просроченной задолженности по зарплате.
Напомним, недавно вышло постановление о межведомственных комиссиях по противодействию нелегальной занятости. Теперь хотят создать новые комиссию по просроченной зарплате.
Среди авторов проекта – председатель ГД Вячеслав Володин, председатель СФ Валентина Матвиенко.
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