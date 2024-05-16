Работодатели помогают сотрудникам закрыть кредиты

Чтобы удержать специалистов и привлечь новых сотрудников, компании начали предлагать дополнительные мотивационные программы и помощь с выплатой займов.

Из-за дефицита кадров работодатели ищут новые способы удержать или привлечь специалистов, предлагая им не только комфортные условия труда, но и помощь в получении и выплате кредитов.

В республике Марий Эл предприятие по производству электрооборудования предоставляет сотрудникам льготные кредиты на любые цели, в том числе на покупку жилья. На заводе в Барнауле работодатели оплачивают съемное жилье и компенсируют проценты по ипотеке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка.

Чаще всего скидки, бонусы, льготные займы и помощь в выплате кредитов предлагают крупные компании.

Сотрудник оформляет кредит в банке, а работодатель каждый месяц частично или полностью погашает проценты по нему.

Некоторые предприятия вместе с государством строят дома и предлагают сотрудникам квартиры по ценам на 20-30% ниже рыночных. С марта 2022 года в «Сбере» начала действовать программа с ипотекой для сотрудников, которые могут получить субсидию в размере 4% от рыночной ставки.

В РНКБ заявили, что льготные кредиты от работодателей — хороший мотивационный инструмент, который позволит удержать персонал. Чаще всего его применяют в сфере IT.

Центробанк считает, что подобная помощь сотрудникам с кредитами несет риски для банков. Если клиент уволится с работы, то у него могут быть трудности с погашением долга без поддержки компании.