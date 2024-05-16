Если кредиторы докажут, что действия главного бухгалтера или аутсорсера оказали влияние на должника и привели к утрате или искажению отчетности, то бухгалтера привлекут к субсидиарной ответственности.

Механизм субсидиарной ответственности ввели для защиты прав кредиторов. При банкротстве компании к ней могут привлечь контролирующих должника лица, а также штатного главбуха, аутсорсинговую компанию или бухгалтера-фрилансера.

Ответственность грозит тем физическим и юридическим лицам, которые в течение 3-х лет до банкротства фирмы могли оказывать влияние на действия должника. Об этом сказано в п. 2 ст. 61.10 закона № 127-ФЗ.

Кредиторы вправе подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности не только в ходе рассмотрения дела о банкротстве, но и в течение 3-х лет после завершения процедуры. При этом с момента самого нарушения должно пройти не больше 10 лет.

Бухгалтера привлекут к ответственности, если будет доказано, что его действия привели к утрате или искажению отчетности и документов.

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За что бухгалтера могут привлечь к субсидиарной ответственности.

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Какие действия или бездействие могут стать фатальными для бухгалтера.

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