Как учесть расходы на создание и продвижение сайта компании

Бухгалтерский расходов на сайт организации зависит от наличия права вести бухучет упрощенными способами, а налоговый учет от соблюдения ряда условий.

Организации на ОСНО, которые вправе вести бухучет упрощенными способами (например, микропредприятие), могут закрепить в учетной политике, что не капитализируют расходы на создание, приобретение, улучшение НМА в бухучете. Тогда затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые по общему правилу учитывают в бухучете в качестве НМА, сразу и полностью надо будет признавать в текущем периоде как расходы по обычным видам деятельности — п. 4 ФСБУ 26/2020.

В налоговом учете сайт признают амортизируемым имуществом и учитывают в составе НМА, если выполняются условия:

имеются исключительные права на сайт и они подтверждены документально;

сайт используется в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации;

способен приносить экономические выгоды;

первоначальная стоимость сайта более 100 000 руб.;

срок полезного использования сайта более 12 месяцев.

Таким образом, в бухучете можно затраты на создание сайта списать сразу, а в налоговом – только через амортизацию. Такое разъяснение дано в сервисе Клерк.Консультации.

Если сайт делает самозанятый, то нужен с ним договор. Но условия договора к учету здесь отношения не имеют.

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