Минтруд хочет увеличить прожиточный минимум до 17,7 тысяч рублей

Размер прожиточного минимума скорректируют с учетом медианного дохода населения за 2023 год. Сейчас ПМ составляет 15 453 рубля.

В 2025 году Минтруд предлагает увеличить прожиточный минимум до 17 733 рублей — или на 14,8% больше, чем в 2024 году.

«Прожиточный минимум (ПМ) на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329, пенсионеров — 15 250, детей — 17 201», — сказали в министерстве.

Также Минтруд добавил, что рост медианного дохода за 2023 год и прогнозируемый уровень инфляции по итогам 2024 года позволят вернуться к методике расчета прожиточного минимума в соответствии с медианным доходом. В 2023 году он составил 40 121 рублей.

От размера прожиточного минимума зависят социальный выплаты и льготы, на которые может претендовать население. С увеличением ПМ нуждающиеся семьи станут получать больше средств и доплат к пенсиям.

Сейчас прожиточный минимум составляет 15 453 рубля на душу населения.