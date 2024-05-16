Остатки маткапитала предлагают выдавать семьям

Минтруд хочет предоставить россиянам право получать остатки средств материнского капитала. Это позволит семьям оплачивать детские сады и развивающие кружки.
«У нас действительно сегодня есть по линии маткапитала в рамках учета лицевого счета каждого получателя остатки. Наверное, действительно стоит обсудить с Минфином возможность выдачи этих остатков людям с тем, чтобы нам не заниматься администрированием этих остатков у себя», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Сейчас общая сумма неиспользованных средств по программе материнского капитала составляет 4,7 млрд рублей. Они хранятся на счетах почти 1 млн россиян. Деньги остаются после ежегодных индексаций.
Минтруд считает, что небольшие суммы остатков проще выдавать на руки семьям, чем заниматься их администрированием.
В 2019 году в Госдуму вносили законопроект, по которому семьи смогут приобретать за счет материнского капитала автомобили, однако идею отклонили в 2021 году.
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