Остатки маткапитала предлагают выдавать семьям

Остатки по программе материнского капитала образуются за счет ежегодной индексации его размера. Невостребованные суммы можно выдавать на руки родителям, чтобы они могли оплачивать кружки для детей.

Минтруд хочет предоставить россиянам право получать остатки средств материнского капитала. Это позволит семьям оплачивать детские сады и развивающие кружки.

«У нас действительно сегодня есть по линии маткапитала в рамках учета лицевого счета каждого получателя остатки. Наверное, действительно стоит обсудить с Минфином возможность выдачи этих остатков людям с тем, чтобы нам не заниматься администрированием этих остатков у себя», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Сейчас общая сумма неиспользованных средств по программе материнского капитала составляет 4,7 млрд рублей. Они хранятся на счетах почти 1 млн россиян. Деньги остаются после ежегодных индексаций.

Минтруд считает, что небольшие суммы остатков проще выдавать на руки семьям, чем заниматься их администрированием.

В 2019 году в Госдуму вносили законопроект, по которому семьи смогут приобретать за счет материнского капитала автомобили, однако идею отклонили в 2021 году.