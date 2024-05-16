Даже маленькую зарплату на неполной ставке нужно выдавать в 2 захода

Роструд разъяснил, можно ли при работе на неполной ставке от МРОТ получать зарплату 1 раз в месяц без разделения на аванс и основную часть.

По мнению Онлайнинспекции.рф, нельзя: заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца — ч. 6 ст. 136 ТК.

Пользователь спросил, если он работает на 0.4 ставки от МРОТ, то имеет ли право получать зарплату один раз в месяц, а не поделенную на аванс и зарплату.

Такое разъяснение дала Онлайнинспекция.рф при Роструде (вопрос № 198682 от 25.04.2024).

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