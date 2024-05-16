Росфинмониторинг разрешил открывать счета без визита в банк

Если клиент уже открывал счет и лично присутствовал в банке, то он сможет дистанционно завести счет в другой кредитной организации.

Финансовая разведка поддержала предложение Ассоциации банков открывать счета клиентам без посещения банка, если они уже проходили проверку и лично присутствовали в другой кредитной организации.

«Полагаем возможным концептуально поддержать предложение об установлении изъятия из обязательства открывать банковский счет при личном присутствии физического лица при условии, что идентификация такого лица была проведена при его личном присутствии другой кредитной организацией по поручению первой», — сказали в Росфинмониторинге.

Ведомство вместе с Центробанком определит условия функционирования нового механизма открытия счетов, а также оценит готовность банков к обмену клиентскими базами.