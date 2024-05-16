Володин заверил, что цифрового рабства не будет

По словам Володина, «люди должны иметь возможность: хотят — пользуются, не хотят — не пользуются, чтобы не было цифрового рабства».

Нужно «развивать все новое, технологичное, чтобы мы были впереди других государств, но при этом люди должны иметь право выбора», — подчеркнул председатель ГД.

Также Володин выступил против бездумной цифровизации образования.

«Цифровизация обучения, цифровизация школ — процессы, которые отдаляют родителя от учителя, учителя от ученика. По видео-конференц-связи ребенок знаний эффективно не получит», — сказал председатель ГД в ходе обсуждения кандидатуры Сергея Кравцова на должность министра просвещения РФ.

Ранее мы сообщали, что стартовал эксперимент с электронными студенческими билетами и зачетками.