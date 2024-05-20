Среднее профессиональное образование в России предложили сделать бесплатным

С таким предложением выступил председатель Госдумы Володин во время обсуждения кандидатур на должности заместителей председателя правительства.

По словам Володина, платные отделения в средних профессиональных образовательных учреждениях — это неправильно.

«Начать надо с того, что гарантировать молодому человеку, который заканчивает школу: хочешь получить рабочую специальность — вот, государство тебе гарантирует бесплатно», — подчеркнул председатель ГД.

Он отметил, что таким образом можно решить проблему дефицита кадров.

Ранее мы сообщали, что Володин заверил: цифрового рабства не будет.