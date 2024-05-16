⚡️ Итоги дня: Apple защитит пользователей от укачивания, в Москве перестанут строить маленькие студии, а рак мозга будут лечить во сне

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Комментарии2
я чумею сколько вокруг школы крутится разной шелупони!
учителей нет, образования не дают, сплошные общественные мероприятия, зато вся школа битком набита фсякой хренью
Согласна, лучше бы усилили педагогический состав.