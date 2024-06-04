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Дробление бизнеса

Амнистия по дроблению, какой ее видит Минфин в законопроекте

3 июня в Госдуму поступил минфиновский законопроект с масштабными изменениями в НК с 2025 года в рамках налоговой реформы.

Дроблению бизнеса посвящена ст. 5 законопроекта.

Амнистия предусмотрена для готовых отказаться от схем дробления бизнеса. Установлен порядок прекращения обязанности по уплате налогов, пеней, штрафов (то есть амнистии), не уплаченных в результате дробления бизнеса. При этом отказ должен быть добровольным.

Дробление бизнеса (по версии Минфина) — это разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, ИП), в отношении которых есть контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения специальных налоговых режимов.

Добровольный отказ от дробления означает исчисление и уплату налогов лицами, применяющими дробление, в размере, определенном в результате консолидации доходов и (или) других показателей, соблюдение которых является условием применения спецрежимов, всей группы лиц.

Обязанность по уплате налогов, пеней, штрафов, предусмотренных ст. 119, 120 и 122 НК, возникшая за налоговые периоды 2022-2024 годов в результате дробления, может быть прекращена при добровольном отказе от дробления бизнеса в налоговых периодах 2025 и 2026 годов. При соблюдении ряда условий.

Есть оговорка, что прекращение обязанности не распространяется на решения о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений (или об отказе в этом), вынесенные по результатам налоговых проверок и вступившие в силу до дня вступления в силу поправок в НК.

Одновременно со дня вступления в силу поправок приостанавливается вступление в силу решений по результатам налоговых проверок за налоговые периоды 2022 - 2024 годов. Но только в части правонарушений, являющихся дроблением бизнеса. Такое приостановление:

  • не отменяет права на обжалование решения;

  • не прерывает течение сроков на обжалование.

Принцип такой: если в решении, не вступившем в силу на день вступления в силу поправок, по итогам проверок за 2022-2024 годы установлен факт дробления, а по результатам выездных проверок (в случае их назначения) за 2025 и 2026 годы не установлен, обязанность по уплате за 2022-2024 годы прекращается.

Особо оговорено: если выездная за 2025 и 2026 годы не назначена, обязанность по уплате прекращается с 1 января 2030 года.

Если же по итогам выездной за 2025 и 2026 годы установлено дробление, решение по проверке за 2022-2024 годы в этой части вступит в силу.

При частичном добровольном отказе от дробления в налоговых периодах 2025 и 2026 обязанность по уплате, установленная по результатам проверок за 2022-2024 годы, прекращается в соответствующей части.

Если плательщик отказался от дробления в налоговых периодах 2025 и (или) 2026 годов только после вынесения решения о проведении выездной проверки за эти периоды, обязанность по уплате за 2022-2023 годы может быть прекращена при условии добровольного отказа от дробления также за 2024 год и до даты вступления в силу по указанной проверке решения.

В рамках камеральных проверок уточненных деклараций за 2024 год, налоговики вправе истребовать информацию, документы, связанные с подтверждением добровольного отказа от дробления.

В случае начала реорганизации, влекущей прекращение деятельности, или принятия решения о ликвидации, или прекращения деятельности ИП, или обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом:

  • приостановление вступления в силу решения налоговой прекращается и оно вступает в силу:

  • обязанность по уплате, установленная по результатам проверок за 2022-2024 годы в связи с дроблением, прекращается.

Если после ликвидации либо реорганизации или прекращения деятельности решением по выездной проверке установлено, что дробление бизнеса продолжается в 2025 и 2026 годах иной группой лиц, на такие лица возлагается обязанность по уплате налогов, отраженных в решении за налоговые периоды 2022-2024 годов.

Отдельно оговорено про налоговые правонарушения, не связанные с дроблением бизнеса, но выявленные.

Все про изменения в налоговой системе с 2025 года смотрите здесь.

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