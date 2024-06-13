Роспатент и Корпорация МСП объявили о сотрудничестве

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Корпорация МСП в рамках ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве, которое поможет развитию малого и среднего предпринимательства.
«Сотрудничество Роспатента с Корпорацией МСП выведет на новый уровень управление интеллектуальной собственностью на предприятиях, а экспертное взаимодействие поможет совершенствовать процессы охраны, защиты и коммерциализации разработок и брендов», — сказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.
Стороны договорились обмениваться опытом в сфере правовой охраны и регистрации результатов интеллектуальной деятельности (РИД), а также совместно решать налогово-правовые вопросы, связанные с созданием РИД и применением новых технологий.
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