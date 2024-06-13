Роспатент и Корпорация МСП объявили о сотрудничестве

УНЭП в КЭДО: преимущества использования и особенности применения

Перевод кадрового документооборота в электронный формат решает как минимум две важные задачи: экономит время и помогает сохранять ресурсы. Причем ресурсы как финансовые (не надо тратиться на бумагу, отправку документов курьерами и хранение архивов), так и природные (меньше бумаги = меньше вырубленных деревьев).