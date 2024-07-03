Создатели зарядных станций для электромобилей получат дополнительную поддержку государства

Инвесторы, которые вкладывают средства в развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, получат субсидии на подключение к электросетям. Они будут достигать 60% затрат.

Кабмин принял постановление о дополнительной поддержке инвесторов, которые занимаются созданием зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Компании могут получить субсидии на технологическое присоединение зарядок к электросетям. Выплаты будут достигать 60% затрат, но не больше 900 тыс. рублей. Раньше этот порог был 30%, но не более 900 тыс.

«Решение позволит дополнительно простимулировать инвесторов, занимающихся строительством зарядной инфраструктуры, так как технологическое присоединение к электросетям является затратным этапом таких проектов», — сказано на сайте правительства.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры начался в 2022 году. Сейчас в нем участвуют 65 регионов страны.

Власти ожидают, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей достигнет 10% от всех транспортных средств. До этого момента нужно запустить не менее 72 тыс. зарядных станций.