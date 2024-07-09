В реестре СЭЗ новых регионов уже 161 участник

То есть 161 компания и предприятие решили инвестировать в развитие экономики новых регионов России.

«Почти 66 тыс. планируемых рабочих мест и 74 млрд рублей заявленных инвестиций. Это все – результат совместной работы федерального центра и четырех субъектов. Одними из последних внесены в реестр участников четыре шахты – “Заря„, “Прогресс„, шахта им. Л.И. Лутугина и “Комсомолец Донбасса„, а также цементный завод, который посещал во время своей рабочей поездки», – отметил Хуснуллин.

Он добавил, что развитие СЭЗ продолжится. Ее работа будет направлена на то, чтобы достигнуть устойчивого роста экономики новых регионов. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой. Функции управляющей компании возложены на ППК «Фонд развития территорий».

«Фонд развития территорий в лице управляющей компании СЭЗ фиксирует рост интереса не только со стороны компаний, которые изначально вели деятельность в Донбассе и Новороссии. Например, новый участник СЭЗ – “К-телеком„ – оказывает с 2014 года услуги оператора связи в Крыму и Севастополе. Он запланировал построить базовые станции и опорные транспортные сети в ДНР, для того чтобы у жителей республики была стабильная мобильная связь», – рассказал гендиректор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Ранее мы сообщали, что Херсонская область получит дополнительные 2,4 млрд рублей.