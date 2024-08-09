Обращение «Калуга Астрал» к пользователям

У компании завершилась аккредитация, что повлияло на процесс выпуска квалифицированных электронных подписей физлиц.

20 июля 2024 года у удостоверяющего центра «Калуга Астрал» закончилась аккредитация.

Эта ситуация коснулась процессов выпуска квалифицированных электронных подписей физлиц, но никак не повлияла на работу с сертификатами, выданными другими УЦ, включая УЦ ФНС, Казначейства и Банка России.

«Мы по-прежнему являемся аккредитованным оператором электронной отчетности и услуг ЭДО. Все наши сервисы и службы работают стабильно и без перебоев. Приносим извинения всем, кого затронула эта ситуация. Мы всегда готовы помочь пользователям наших сервисов и продолжаем круглосуточно поддерживать их», — сообщили в компании.

Изменения не коснулись пользователей, которые работают с сервисами «1С-ЭДО», «1С-Отчетность», «Астрал Отчет», «Доки».

Компания доработала пользовательское программное обеспечение, чтобы сохранить удобный доступ к заявлениям на выпуск новых сертификатов. Их можно сформировать прямо из сервисов. Документ выпускает УЦ АО «Аналитический центр».

Также специалисты организовали бесплатный выпуск новых сертификатов ЭП через УЦ АО «Аналитический центр» взамен сертификатов, выданных УЦ «Калуга Астрал».