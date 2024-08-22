При импорте из Китая условия для НДС 0% прежние. Быть в документах перевозчиком не обязательно

Можно применять ставку НДС 0% при наличии всех подтверждающих документов, как и ранее. Плюс одновременно должны НЕ выполняться условия, перечисленные в НК.

Согласно письму Минфина от 26.06.2024 № 03-07-08/59665, при оказании транспортно-экспедиционных услуг по договору транспортной экспедиции по организации перевозки товаров от пункта отправления на территории РФ до пункта назначения за пределами России либо в обратном направлении и при наличии документов, предусмотренных п. 3.1 ст. 165 НК, применяется нулевая ставка НДС.

В отношении транспортно-экспедиционных услуг при перевозках по ж/д от места прибытия товаров в РФ (от порта или пограничных станций на территории России) до станции назначения товаров на территории РФ, тоже НДС 0%.

То есть для нулевой ставки НДС доставка груза из Китая может быть не только между пунктами в РФ.

Правила применения ставки НДС при международных перевозках изменились с 1 июля 2024 года.

Новая редакция подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК уточняет, что ставка 0% НДС не распространяется на перевозку товаров и транспортно-экспедиционные услуги организаций и ИП если одновременно выполняется условия:

перевозка только между пунктами на территории Российской Федерации;

организации (ИП) не указаны в транспортных, товаросопроводительных и иных документах, подтверждающих вывоз/ввоз товаров в качестве одного из перевозчиков.

Соответственно, для применения нулевой ставки можно ввозить грузы из Китая и не быть указанным в транспортных документах как перевозчик. Например, оказывать транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза из Китая в РФ, привлекая к оказанию услуг третьих лиц.

Это значит, что с 01.07.2024 НДС 0% — и на доставку груза от станции отправления в Китае до станции назначения в РФ, и на доставку от станции в РФ до склада клиента (до 01.07 — 20% по второй части пути груза).