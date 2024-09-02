По просьбе работника его зарплату можно перечислять на чужую карту

Работодатель может переводить зарплату сотрудника на карту его родственника.

Разъяснение по этому поводу дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Согласно ст. 136 ТК, зарплата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором.

Статьей 5 Конвенции МОТ № 95 от 01.07.1949 «Об охране заработной платы», которая подлежит обязательному соблюдению на территории РФ, предусмотрена возможность выплаты зарплаты не только непосредственно работнику, но и иным способом, если имеется личное согласие на это самого работника.

Роструд в письмах от 16.10.2019 № ТЗ/85985-6-1 и от 10.10.2019 № ПГ/25780-6-1 сообщал, что работодатель вправе перечислять зарплату работника иному лицу, если указанное условие оплаты труда содержится в трудовом договоре.

Таким образом, если работодатель не возражает против выплаты зарплаты на карту третьего лица (родственника), то при заключении трудового договора в него надо внести такие условия:

способ выплаты зарплаты – путем перечисления на указанный работником счет третьих лиц;

лицо, которому должна быть произведена выплата;

платежные реквизиты.

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