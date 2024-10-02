🧨 Бизнес на УСН, который свободен от НДС, все-таки освободят и от выставления счетов-фактур!

В Госдуму внесли правительственный законопроект, который позволяет не составлять счета-фактуры предпринимателям на УСН, если они освобождены от уплаты НДС в 2025 году.
«В целях снижения административной нагрузки путем снижения объема документооборота предусматривается освобождение отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих УСН и систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), от составления счетов-фактур», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас согласно п. 5 ст. 168 НК, налогоплательщики, которые освобождены от уплаты НДС, должны составлять счета-фактуры без выделения соответствующих сумм налога.
Право на освобождение есть у компаний с выручкой до 2 млн рублей за три месяца. Об этом сказано в ст. 145 НК. Такие плательщики по-прежнему будут выставлять счета-фактуры без НДС.
При этом компании на УСН и ЕСХН, которые освобождены от НДС при доходе до 60 млн рублей в год, не будут составлять счета-фактуры.
Законопроект могут принять до конца 2024 года.
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Комментарии3
Освободители от здравого смысла....Утром ты свободен от НДС и не выставляешь счета-фактуры, а в обед тебя аванс пришел на 10-20-30-60 млн. и ты уже плательщик НДС, т.к. тот кто заплатил требует счет-фактуру на аванс ... Но чиновники-депутаты о таких тонкостях и не догадываются
В этом случае вы становитесь плательщиком не после обеда, а с 1 числа следующего месяца, и счета фактуры на аванс до 1 числа выставлять права не имеете.
А тем, кто сейчас использует право на освобождение с лимитом выручки 8млн в год эту почетную обязанность оставят?