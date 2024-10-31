Если россияне работают в российском представительстве китайской компании, за них должны платить страховые взносы

Между Китаем и Россией есть соглашение от 03.11.2000 о временной трудовой деятельности граждан РФ в КНР и граждан КНР в РФ. Оно регулирует вопросы страхования.

В частности, оно действует для граждан РФ, на законном основании осуществляют временную трудовую деятельность на территории КНР.

Если же россияне работают в китайской компании, но на территории России, то это соглашение не применяется.

Об этом сообщает Минфин в письме от 09.10.2024 № 03-15-06/97828.

Китайская организация, имеющая представительство на территории РФ, является плательщиком страховых взносов в РФ.

Таким образом, зарплаты российских сотрудников, работающих в представительстве китайской организации, которое находится в РФ, облагается страховыми взносами в общем порядке.

Напомним, когда китайцы работают в российской компании, за них не платят взносы на ОПС (письмо Минфина от 06.09.2023 № 03-15-05/84938).

Если трудовой договор китаец заключил с ИП, то нужно полное страхование и взносы по единому тарифу (письмо ФНС от 18.10.2023 № ЗГ-3-11/13421).