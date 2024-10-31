Если россияне работают в российском представительстве китайской компании, за них должны платить страховые взносы

В частности, оно действует для граждан РФ, на законном основании осуществляют временную трудовую деятельность на территории КНР.
Если же россияне работают в китайской компании, но на территории России, то это соглашение не применяется.
Об этом сообщает Минфин в письме от 09.10.2024 № 03-15-06/97828.
Китайская организация, имеющая представительство на территории РФ, является плательщиком страховых взносов в РФ.
Таким образом, зарплаты российских сотрудников, работающих в представительстве китайской организации, которое находится в РФ, облагается страховыми взносами в общем порядке.
Напомним, когда китайцы работают в российской компании, за них не платят взносы на ОПС (письмо Минфина от 06.09.2023 № 03-15-05/84938).
Если трудовой договор китаец заключил с ИП, то нужно полное страхование и взносы по единому тарифу (письмо ФНС от 18.10.2023 № ЗГ-3-11/13421).
Комментарии1
а кто-то думает иначе?