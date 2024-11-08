Можно ли уменьшить налог по УСН на взносы, уплаченные уже после закрытия ИП

Некоторые предприниматели уплачивают фиксированные и дополнительные страховые взносы после закрытия своего бизнеса на УСН. Соответственно, встает вопрос, можно ли уменьшить на них налог про упрощенке.

Ситуацию разъяснила эксперт в сервисе Клерк.Консультации.

По мнению Минфина, нельзя уменьшить налог по УСН на сумму страховых взносов в фиксированном размере, уплаченных после закрытия ИП.

В письме Минфина от 27.10.2021 № 03-11-11/86919 указано, что предприниматели, которые выбрали в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога на сумму страховых взносов в фиксированном размере, уплаченных до даты прекращения деятельности в качестве ИП. А взносы, уплаченные после закрытия ИП, при уменьшении налога по УСН, не учитываются.

Эксперт полагает, что данный подход может быть применен и к ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы».

Таким образом, налоговые органы, скорее всего, откажут в уменьшении налога по упрощенке на взносы в фиксированном размере, уплаченные после закрытия ИП. И не важно, сколько дней прошло с даты закрытия ИП до даты уплаты взносов.

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