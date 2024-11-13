«Финтабло» подарит 1 неделю без рутины в финансовом учете

Сервис соберет в одном месте все расходы и доходы сразу нескольких компаний, которые входят в один бизнес.

Для читателей «Клерка» онлайн-сервис финансового и управленческого учета «Финтабло» подготовил специальное предложение — 1 бесплатную неделю без рутины в учете.

Сервис соберет все доходы и расходы в одном месте, чтобы было понятно:

какая структура расходов и на чем можно сэкономить;

хватит ли свободных денег на счетах;

какие направления и проекты приносят прибыль;

сколько прибыли можно вывести собственнику.

«Финтабло» создает единые отчеты по всем юрлицам большого бизнеса. Вся прибыль будет видна в одном отчете, не нужно тратить время, чтобы собрать данные из всех программ в одну таблицу. Добавлять можно неограниченное число компаний, которые входят в группу.

Сервис гарантирует конфиденциальность: кроме пользователя никто не увидит информацию. Сотрудникам, которые работают с отчетами, можно предоставить разный уровень доступа.

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