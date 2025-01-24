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«НС Банк» больше не будет работать на рынке ценных бумаг

Банк самостоятельно решил отказаться от лицензии, которая позволяет управлять ценными бумагами.

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами у АО «НС Банк». Это не повлияет на основную работа банка.

«Банк России 24.01.2025 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 27.01.2004 № 045-07413-001000», — сказано на сайте ЦБ.

Такое решение регулятор принял на основании заявления банка. Кредитная организация продолжит работать в прежнем режиме и предоставлять услуги по действующей банковской лицензии.

Недавно мы писали, что Центробанк отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест». Организация неоднократно нарушала законы и нормативные акты.

Олег Павлов
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