Верховный суд определит ответственность за брошенный бизнес

Председатель Верховного суда Ирина Подносова рассказала, что в 2025 году ВС разъяснит, какую ответственность будут нести руководители компаний за брошенный бизнес.

В 2024 году выросло число корпоративных споров, которые дошли до ВС в порядке кассации. В основном это дела по оспариванию крупных сделок и договоров с заинтересованностью.

«Также Верховный суд уделял внимание делам о привлечении к ответственности лиц, входящих в органы управления корпораций, в том числе к ответственности за так называемый брошенный бизнес», — сказала Ирина Подносова.

Недавно мы писали, что для руководителей компаний ужесточат ответственность за бездействие.