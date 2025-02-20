Минцифры подготовило проект поправок в условия получения и подтверждения ИТ-аккредитации.
Ключевые изменения:
Ежегодное подтверждение аккредитации. Абсолютно все ИТ-компании будут подтверждать ИТ-аккредитацию ежегодно до 1 июня (первый раз - уже в 2025 г.). Проверяется среднемесячная зарплата, доля выручки от ИТ-деятельности (более 30%), сайт, доля иностранного владения, согласие на раскрытие налоговой тайны.
Ограничения для компаний с иностранными бенифициарами. С 01.09.2025 ИТ-аккредитацию смогут получить только компании, в которых доля иностранных владельцев прямо или косвенно менее 50%. Компании с большей долей иностранного владения, получившие аккредитацию до 01.09.2025, сохранят ее до лета 2026 года.
Доп. нагрузка для крупных ИТ-компаний. Если компания в прошлом году одновременно:
имела доходы от реализации для целей налога на прибыль от 1 млрд руб.;
применяла ИТ-льготы по страховым взносам или налогу на прибыль;
исчисляла страховые взносы в отношении 100 и более человек,
Она обязана заключить с вузом соглашение об участии в обучении ИТ-специальностям и проводить мероприятия с бюджетом не менее 5% размера экономии от использования ИТ-льгот по страховым взносам и налогу на прибыль.
Блок на повторную аккредитацию за нарушения:
3 месяца при аннулировании за долю иностранного владения;
1 год за два подряд аннулирования за недостаточную среднемесячную заработную плату.
Документ пока не принят и может быть скорректирован. Однако ключевые положения, вероятно, не изменятся. Отслеживать процесс принятия можно на сайте Минцифры.
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