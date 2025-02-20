Минцифры подготовило проект поправок в условия получения и подтверждения ИТ-аккредитации.

Ключевые изменения:

Ежегодное подтверждение аккредитации. Абсолютно все ИТ-компании будут подтверждать ИТ-аккредитацию ежегодно до 1 июня (первый раз - уже в 2025 г.). Проверяется среднемесячная зарплата, доля выручки от ИТ-деятельности (более 30%), сайт, доля иностранного владения, согласие на раскрытие налоговой тайны.

Ограничения для компаний с иностранными бенифициарами. С 01.09.2025 ИТ-аккредитацию смогут получить только компании, в которых доля иностранных владельцев прямо или косвенно менее 50%. Компании с большей долей иностранного владения, получившие аккредитацию до 01.09.2025, сохранят ее до лета 2026 года.

Доп. нагрузка для крупных ИТ-компаний. Если компания в прошлом году одновременно: имела доходы от реализации для целей налога на прибыль от 1 млрд руб.; применяла ИТ-льготы по страховым взносам или налогу на прибыль; исчисляла страховые взносы в отношении 100 и более человек,



Она обязана заключить с вузом соглашение об участии в обучении ИТ-специальностям и проводить мероприятия с бюджетом не менее 5% размера экономии от использования ИТ-льгот по страховым взносам и налогу на прибыль.

Блок на повторную аккредитацию за нарушения: 3 месяца при аннулировании за долю иностранного владения; 1 год за два подряд аннулирования за недостаточную среднемесячную заработную плату.



Документ пока не принят и может быть скорректирован. Однако ключевые положения, вероятно, не изменятся. Отслеживать процесс принятия можно на сайте Минцифры.