Конфискованные товары без маркировки разрешат передавать на гуманитарные цели

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, по которому конфискат не будут уничтожать, а отправят нуждающимся.

Такой механизм уже был отработан на продукции легкой промышленности — одежде и обуви, напоминает Госдума. Сейчас его предлагают распространить и на остальные немаркированные товары, конфискованные по решению суда.

Всего сейчас маркируется 27 товарных групп, в том числе это еда и лекарства.

Согласно законопроекту, конфискат будут проверять на безопасность. Если экспертиза признает его непригодным для использования, он пойдет на утилизацию, переработку или уничтожение.

Также будет список исключений, который касается товаров, предусматривающих особое регулирование. Это, например, спиртосодержащие медицинские средства, алкоголь, табак и никотинсодержащая продукция.