👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (24 февраля-2 марта 2025): топ-10

Микропредприятиям и ИП разрешат вести бухучет без двойной записи
😡 Пользователи жалуются на сбой в личном кабинете на сайте ФНС
💣 Новые санкции Евросоюза: 13 банков отключили от SWIFT и запретили импорт алюминия
Чтобы сверить раздел 2 и приложение 1 формы 6-НДФЛ, в 1С можно сформировать реестр
Туристы массово отказываются от поездок в Анапу: спрос на летние туры упал почти в восемь раз
ИП на УСН может уменьшить налог сразу за два года, но при одном условии
Разбираемся в требованиях ФСБУ 4/2023: нужно ли малому предприятию представлять пояснения к отчетности за 2024 год
Как видно, бухгалтеров интересуют ближайшие изменения в бухучете и отчетности (и они точно будут, т. к. это инициативы Минфина), извечные проблемы с неработой личного кабинета налогоплательщика и новые санкции (скорее «спортивный» интерес).
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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