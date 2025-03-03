Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (24 февраля-2 марта 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 24 февраля по 2 марта 2025 года.

  1. Микропредприятиям и ИП разрешат вести бухучет без двойной записи

  2. 😡 Пользователи жалуются на сбой в личном кабинете на сайте ФНС

  3. 💣 Новые санкции Евросоюза: 13 банков отключили от SWIFT и запретили импорт алюминия

  4. ИП нужно до 3 марта сдать отчет в Росстат

  5. Чтобы сверить раздел 2 и приложение 1 формы 6-НДФЛ, в 1С можно сформировать реестр

  6. Туристы массово отказываются от поездок в Анапу: спрос на летние туры упал почти в восемь раз

  7. ИП на УСН может уменьшить налог сразу за два года, но при одном условии

  8. Разбираемся в требованиях ФСБУ 4/2023: нужно ли малому предприятию представлять пояснения к отчетности за 2024 год

  9. ⏳ Какие налоги надо уплатить до 28 февраля

  10. 📌 Новое и изменения с марта: обзор для бухгалтера

Как видно, бухгалтеров интересуют ближайшие изменения в бухучете и отчетности (и они точно будут, т. к. это инициативы Минфина), извечные проблемы с неработой личного кабинета налогоплательщика и новые санкции (скорее «спортивный» интерес).

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

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