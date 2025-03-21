Мы меняем правила игры! Подписка Клерк.Премиум на год теперь доступна каждому бухгалтеру

Мы знаем, что доступ к самой свежей информации, актуальным шаблонам, понятным разборам новых законопроектов и помощи экспертов — для бухгалтера необходимость, а не роскошь. Именно поэтому мы снизили цену на годовую подписку до 6 000 рублей. Это самая честная цена на рынке — без лишних сервисов и накруток.

Два года назад мы взорвали рынок онлайн-курсов для бухгалтеров, предложив качественное образование по доступной цене. Теперь мы хотим сделать тоже самое с сервисами и подписками для бухгалтеров и снижаем до себестоимости подписку Клерк.Премиум.

Мы считаем, что цены на рынке завышены, и хотим это изменить. Бухгалтеры не должны переплачивать за доступ к важной информации.

Мы выступаем за массовость, потому что уверены — за счет широкого охвата сможем не только сохранить, но и улучшить качество контента и сервисов.

Наша цель — чтобы каждый бухгалтер мог работать уверенно и эффективно, а не тратил дни на поиск нужной информации или решал, может ли он позволить себе дорогостоящие подписки.

Мы не урезали функционал, не убирали важные сервисы. Это тот же Клерк.Премиум, только теперь по цене, которая позволит еще большему количеству бухгалтеров работать уверенно и эффективно.

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