Сергей Миронов просит поднять налоги для игорного бизнеса

По мнению депутата, бизнес, который ничего не производит, а «делает деньги из денег», должен увеличить отчисления в бюджет.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов заявил, что нужно увеличить налоги для игорного бизнеса. Причина — высокий рост доходов в этой сфере.

За 2024 год доходы крупнейших букмекеров выросли на 500 млрд рублей и достигли 1,7 трлн.

«В этом свете становятся еще более актуальными предложения "Справедливой России — За правду" (СРЗП) об увеличении налогов для игорного бизнеса», — сказал Сергей Миронов.

Также он добавил, что в 2024 году в Госдуму уже вносили законопроект о повышении налога на прибыль для игровых автоматов, столов и пунктов приемов ставок. Идея в том, что они должны были бы платить налог по ставке до 50%. Законопроект не дошел до первого чтения, его отклонили.