❗ Минфин снова занялся донастройкой налоговой политики

Налоговики откажутся от уведомлений о суммах НДФЛ и страховых взносов, имущество для получения налогового вычета будут считать по-новому, от туристического налога освободят услуги по путевкам, а до 2030 года разрешать уменьшать налог на убытки прошлых лет.

Министерство финансов собирается внести ряд важных изменений в налоговую политику. В первую очередь изменятся сроки уплаты налогов. Их перенесут на предшествующий рабочий день, если последняя дата уплаты налога приходится на выходной или праздник.

Также в Минфине уточнят, как в ЕНС будут учитывать решения налоговиков о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки, а также решений о полной или частичной отмене налогового вычета.

Законопроект отменит уведомления о суммах налогов, авансовых платежей по ним. Это коснется НДФЛ и страховых взносов.

Также Минфин планирует следующие изменения:

увеличить предельно возможный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет;

освободить от НДФЛ возмещение стоимости утраченного имущества в случаях, предусмотренных законодательством.

для налоговых вычетов, при определении дохода будут учитывать только поступления, которые относятся к основной налоговой базе;

у ИП появится возможность подавать уточненное заявление на получение патента в связи с изменением показателей для проведения перерасчета;

НДС нужно будет исчислять при сдаче в аренду оборудования для майнинга, а также при аренде такой инфраструктуры;

от туристического налога освободят услуги по санаторно-курортному лечению, которые оказывают по путевкам;

до 2030 года продлят льготу на уменьшение налоговой базы на сумму убытку предыдущих налоговых периодов.

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