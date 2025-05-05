Справочная система, калькуляторы, календари, шаблоны и инструкции — все, что нужно бухгалтеру каждый день в подписке Клерк.Премиум

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Работа бухгалтера связана с постоянным обучением — вышел новый законопроект, Минфин опубликовал важное письмо, обновилась версия 1С и надо заново разбираться в привычных задачах. И это только рутина, а ведь есть еще планы на будущее — можно освоить новые инструменты, повысить квалификацию, чтобы не стоять на месте, а расти по карьерной лестнице и увеличивать свой доход. Достичь всех этих целей вы сможете с подпиской Клерк.Премиум по самой честной цене — 6 000 рублей в год.

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Безлимитные консультации с экспертами.

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