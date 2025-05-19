Для практикантов без трудового договора можно не заводить карточки учета выдачи СИЗ — Роструд

Оформлять карточки учета средств индивидуальной защиты для временных сотрудников и студентов не нужно. Им можно выдать дежурные СИЗ общего пользования.

Нужно ли заводить карточки учета выдачи СИЗ для практикантов без трудового договора, спросили Роструд.

Карточки заводить не требуется, студентам можно выдать дежурные СИЗ общего пользования, — ответили в ведомстве.

Вот кому можно предоставлять дежурные средства индивидуальной защиты (п. 30 Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, утв. приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н):

сотрудникам, временно переведенным на другую работу;

всем проходящим профессиональное обучение/переобучение в соответствии с ученическим договором;

учащимся и студентам вузов и ссузов — во время прохождения производственной практики (производственного обучения);

мастерам производственного обучения и всем, кто участвует в производстве либо проводит контрольно-надзорные мероприятия.

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