Для практикантов без трудового договора можно не заводить карточки учета выдачи СИЗ — Роструд

Нужно ли заводить карточки учета выдачи СИЗ для практикантов без трудового договора, спросили Роструд.
Карточки заводить не требуется, студентам можно выдать дежурные СИЗ общего пользования, — ответили в ведомстве.
Вот кому можно предоставлять дежурные средства индивидуальной защиты (п. 30 Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, утв. приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н):
сотрудникам, временно переведенным на другую работу;
всем проходящим профессиональное обучение/переобучение в соответствии с ученическим договором;
учащимся и студентам вузов и ссузов — во время прохождения производственной практики (производственного обучения);
мастерам производственного обучения и всем, кто участвует в производстве либо проводит контрольно-надзорные мероприятия.
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